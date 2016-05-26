Philip Morris Ukraine вважає необґрунтованими претензії ДФС на 4,1 мільярда гривень

Про це заявили в прес-службі Philip Morris Ukraine.

"Зараз офіційно штраф ще не нараховано. Перевірка була завершена 10 травня, а 24 травня закінчився фінальний строк для оформлення документів про її результати. На сьогодні компанія Philip Morris Ukraine досі не отримала жодних висновків і повідомлень", – пояснила директор з корпоративних зв'язків компанії Наталія Бондаренко.

За її словами, в 2015-2016 роках компанія ввозила в Україну сировину, поміщала її у митний режим переробки (із застосуванням умовного повного звільнення від оподаткування) і вивозила готову продукцію за межі України на підставі договорів купівлі-продажу.

Загальна вартість готової продукції, яка була вироблена і експортована в режимі переробки на митній території України, становить 97 млн дол.

"Митний кодекс дозволяє поміщати у митний режим переробки товарів на підставі договорів купівлі-продажу. Така позиція офіційно висловлювалася Мінфіном, підтримується профільним департаментом організації митного контролю ГФС", - прокоментувала представник компанії.

Бондаренко додала, що згідно позиції департаменту податкового та митного аудиту ГФС договори купівлі-продажу не можуть бути підставою для приміщення товарів під митний режим переробки.

Підхід департаменту базується на тому, що операції компанії повинні відповідати положенням Закону україни "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", який втратив чинність ще у 2012 році. Як наслідок, підприємство повинно сплатити 4,1 млрд грн податків.

"Ми вважаємо, що така позиція ГФС створює суттєві репутаційні загрози інвестиційному клімату і загрози для інших підприємств. До початку перевірки компанія працювала над стратегією, згідно з якою українське виробництво розглядалося як платформа для створення технологічного експортного хаба з відповідною ресурсною та науковою базою", - повідомила директор з корпоративних зв'язків Philip Morris Ukraine.

Згідно з планом, передбачалося збільшення експортної потужності компанії до 300 млн дол. щорічно.

За словами Бондаренко, зараз під загрозу потрапляє підписання зовнішньоекономічних контрактів підприємств, що працюють на території України, в тому числі Philip Morris Ukraine.

"Ми сподіваємося, що нам вдасться донести нашу позицію до ГФС і продовжити співробітництво в робочому режимі. У разі розвитку песимістичного сценарію, компанія буде оскаржувати рішення ГФС згідно з офіційними адміністративними і судовими процедурами із залученням експертів, інвесторів з інших секторів бізнесу і міжнародного співтовариства для публічного обговорення ситуації", - додала вона.

Philip Morris International - один з найбільших світових виробників тютюнових виробів. Випускає сигарети більш ніж на 50 фабриках, продає їх в 160 країнах. В Україні компанія працює більше 15 років. Виробляє продукцію на фабриці в Харківській області. Компанія реалізує на українському ринку такі марки сигарет, як Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L&M і Parliament.

Як відомо, раніше Генеральна прокуратура України запідозрила одного з найбільших телеком-операторів країни – компанію "Київстар" – в ухиленні від податків в особливо великих розмірах.

Прес-служба відомства повідомила, що Генпрокуратура "здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ухилення від сплати податків службовими особами АТ "Київстар" на суму понад 2,3 млрд грн.