Мінекономрозвитку очікує стабільного зростання економіки України протягом наступних трьох років

Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує стабільного зростання економіки України протягом наступних трьох років і планує зробити все можливе для його прискорення.

Про це повідомила заступник міністра Юлія Ковалів на брифінгу в Києві.

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"Порівняно з минулим роком, коли наша економіка впала майже на 10%, цього року ми очікуємо зростання, стабільного зростання протягом наступних трьох років", - сказала вона.

За словами заступника міністра, уряд має намір забезпечити збільшення темпів зростання за рахунок реформ у ключових секторах економіки.

"Основне завдання уряду - прискорити це зростання, закласти фундамент для ключових змін у життєво важливих секторах економіки і забезпечити фінансову макростабільність", - зазначила Ковалів.

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Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в цілому за 2015 рік порівняно з попереднім роком (у постійних цінах 2010 року), без урахування окупованого Криму та частини зони проведення АТО, прискорилося до 9,9% з 6,8% роком раніше. Номінальний ВВП за підсумками року у фактичних цінах становив 1,979 трлн грн, на душу населення – 46,201 тис. грн.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% за інфляції 15,1%, Світовий банк очікує зростання ВВП на 1% за інфляції 15%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту в Україні за підсумками 2016 року може становити 1% при зростанні промислового виробництва на 3% і уповільненні інфляції до 19%.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання економіки України в 2017 році не менш ніж на 4%.