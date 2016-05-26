Нацбанк зміцнив офіційну гривню до долара, але послабив до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 травня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2509.9995 (26 травня – 2511.2500)

100 EUR – 2803.1674 (26 травня – 2799.0393)

10 RUR – 3.8493 (26 травня – 3.8110)

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У четвер, 26 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,11/25,14 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро на рівні 28,0990/28,1300 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3840/0,3850 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,10 грн/дол., на цю годину укладено 540 угод на суму 427,44 млн дол.