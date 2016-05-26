В Україні середня пенсія становить 1900 гривень

Середній розмір пенсії на 1 травня 2016 року становив 1900 грн, і для його збільшення необхідно вирішити проблему дефіциту Пенсійного фонду, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на очільника відомства Андрія Реву.

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«Зараз проблема в тому, що пенсії наших громадян дуже маленькі. Середній розмір на 1 травня 2016 року становить 1900 гривень. Це дуже мало. Тому, якщо ми хочемо, щоб пенсії збільшувалися, потрібно вирішувати проблему дефіциту Пенсійного фонду», - цитує Реву прес-служба.

Як наголошується в повідомленні, однією з основних причин такого стану Пенсійного фонду міністр вважає те, що з офіційно працюючих 16 млн осіб єдиний соціальний внесок (ЄСВ) платять лише близько 10 млн чоловік. «Як відомо, платити ЄСВ наші громадяни мають право у добровільному порядку ... Якщо ми говоримо про солідарну систему, то маємо розуміти, що людина не тільки має мати право на стаж для того, щоб претендувати на пенсію в майбутньому, але її обов'язком є турбота про нинішніх пенсіонерів», - цитує прес-служба Реву.

У повідомленні наголошується, що Пенсійний фонд в цьому році отримає з державного бюджету дотацію у розмірі 145 млрд грн. При цьому власні кошти фонду становитимуть 112 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, за словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, уряд не має наміру підвищувати ЄСВ, зниження якого у 2016 році майже удвічі, до 22%, призвело до збільшення дефіциту Пенсійного фонду, в який направляються кошти від даного збору. Кабмін розраховує, що низький збір стимулюватиме бізнес до виходу з тіні, створення нових робочих місць і підвищення зарплат. Однак поки зниження єдиного соціального внеску за перші п'ять місяців призвело до зростання фонду оплати праці лише на 9%, що не дозволяє перекрити зниження надходжень Пенсійного фонду.

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд очікує від уряду план з ліквідації дефіциту Пенсійного фонду, одним з кроків якого може стати пенсійна реформа.