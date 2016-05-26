Гонтарева обіцяє скасувати заборону на репатріацію дивідендів після відновлення співпраці з МВФ

Національний банк України розраховує задовольнити весь попит бізнесу на купівлю валюти для виплати дивідендів за 2014-2015 роки цього року, повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева на брифінгу.

Голова НБУ нагадала, що регулятор планує скасувати заборону на репатріацію дивідендів і почав збір інформації з банків, щоб оцінити обсяги дивідендів до виплати.

«Ми опрацьовуємо інформацію від банків про накопичені дивіденди за 2014-2015 роки. Ми не бачимо великих сум дивідендів, оскільки це не найбільш прибуткові роки для бізнесу. Тому сподіваємося, що зможемо задовольнити весь попит цього року», - сказала Гонтарева.

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При цьому голова НБУ підкреслила, що заборону на репатріацію дивідендів буде скасовано після поновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку після поновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, заявив про плани скасувати заборону на репатріацію дивідендів за результатами оцінки їх обсягів.

Наразі на ринку продовжує діяти ще низка обмежень для громадян і бізнесу: зокрема, ліміт видачі гривневої готівки через касу та банкомати в 500 тис. грн у гривні та в еквіваленті 50 тис. грн у валюті на одного клієнта на добу; ліміт купівлі готівкової валюти фізособами до еквівалента 6 тис. грн на день; обов'язковий продаж 75% валютної виручки і 90-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами; заборона дострокового погашення кредитів резидентами нерезидентам; заборона повернення інвестицій та перерахування дивідендів іноземним інвесторам; зобов'язання банків узгоджувати з НБУ заявки на купівлю валюти понад еквівалент 50 тис. доларів США.