G7: вихід Великобританії з Євросоюзу загрожує зростанню світової економіки

Про це йдеться у декларації, прийнятій на саміті G7, передає Бі-бі-сі. Лідери країн G7 обговорюють стан глобальної економіки і міграційну кризу. Також учасники зустрічі обговорюють питання кібербезпеки і боротьбу з тероризмом.

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У декларації за підсумками саміту G7 говориться, що великомасштабні переміщення мігрантів та біженців є глобальною проблемою і потребують скоординованого вирішення.

В G7 входять Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія і США.