G7: вихід Великобританії з Євросоюзу загрожує зростанню світової економіки
07:32, 27 травня 2016Фінанси
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Перспектива виходу Великобританії з Євросоюзу являє серйозну загрозу зростанню світової економіки.
REUTERS
Про це йдеться у декларації, прийнятій на саміті G7, передає Бі-бі-сі. Лідери країн G7 обговорюють стан глобальної економіки і міграційну кризу. Також учасники зустрічі обговорюють питання кібербезпеки і боротьбу з тероризмом.
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У декларації за підсумками саміту G7 говориться, що великомасштабні переміщення мігрантів та біженців є глобальною проблемою і потребують скоординованого вирішення.
В G7 входять Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія і США.
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