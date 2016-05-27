Прем'єр Японії попередив про небезпеку нової економічної кризи
09:48, 27 травня 2016Фінанси
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Голова японського уряду зазначив, що "над економіками, що розвиваються, згущуються хмари".
REUTERS
Прем'єр Японії Сіндзо Абе заявив про ризики виникнення нової економічної кризи, повідомляє РИА Новости.
"Ми зазначаємо ризики можливої нового кризи... Хмари згущуються над економіками, що розвиваються", - сказав він на прес-конференції за підсумками саміту G7.
Небезпеку, за його словами, становлять макроекономічні показники та проблеми в окремих секторах китайської економіки.
Цього тижня Народний банк Китаю опустив курс юаня до мінімуму 2011 року.
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