Прем'єр Японії попередив про небезпеку нової економічної кризи

Прем'єр Японії Сіндзо Абе заявив про ризики виникнення нової економічної кризи, повідомляє РИА Новости.

"Ми зазначаємо ризики можливої нового кризи... Хмари згущуються над економіками, що розвиваються", - сказав він на прес-конференції за підсумками саміту G7.

Небезпеку, за його словами, становлять макроекономічні показники та проблеми в окремих секторах китайської економіки.

Цього тижня Народний банк Китаю опустив курс юаня до мінімуму 2011 року.