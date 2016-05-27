Гройсман обіцяє "носити на руках" всіх інвесторів у національну економіку

Уряд максимально сприятиме приходу інвестицій в Україну і має намір всіляко підтримувати інвесторів у національну економіку.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду в п'ятницю.

«Ми зможемо захистити інвестиції, люди інвестуватимуть, створюватимуть робочі місця. Залучення інвестицій – це один з головних пріоритетів. Всіх, хто має намір інвестувати в розвиток національної економіки, уряд, кожен чиновник на руках носитиме. Створюйте робочі місця для українців, і ми, влада, будемо працювати на вас», - сказав прем'єр.

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За словами Гройсмана, Україні вкрай необхідні інвестиції для відновлення економічного зростання, і уряд має створити всі умови для залучення інвесторів.

Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 квітня 2016 року становив 42,820 млрд дол., що на 297 млн дол., або на 0,7% вище за показник на початок поточного року на рівні 42,523 млрд дол.

Інвестиції в першому кварталі надходили зы 125 країн світу. Основними інвесторами України, на яких припадає 82,9% загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Російська Федерація, Австрія, Великобританія, Британські Віргінські Острови, Франція, Швейцарія та Італія.