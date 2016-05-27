Гройсман готує податкову реформу, а після хоче ввести мораторій на зміни на 3-5 років

Кабінет міністрів України згідно з Планом пріоритетних дій на 2016 рік має намір провести податкову реформу, яка спрощує адміністрування податків для бізнесу, а після її проведення - ввести мораторій на внесення змін у Податковий кодекс на 3-5 років.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з бізнесом у Києві.

"Наше завдання - зробити якісну податкову систему. Дуже важливо, щоб вона була зроблена спільно з вами (бізнесом - УНІАН). Така робота проводилася, і зараз ми спільно з парламентом, разом з вами, переходимо до наступного етапу переговорного процесу, щоб затвердити єдину систему... Я вважаю, потрібно ввести мораторій на зміни до Податкового кодексу - УНІАН) на 3-5 років", - сказав прем'єр.

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За його словами, уряд також має намір реформувати роботу митниці та до кінця літа завершити інституційну реформу Державної фіскальної служби, обмеживши чисельність її штату 40 тисяч співробітників.

Як повідомляв УНІАН, за словами віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, план пріоритетних дій уряду на 2016 рік передбачає податкову реформу, яка спрощує адміністрування податку на додану вартість, єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб, спрощення митних процедур для аграрного експорту, обмеження чисельності співробітників Державної фіскальної служби на рівні 41 тисячі.