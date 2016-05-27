Кабмін планує створити офіс із залучення інвестицій

Кабінет міністрів України планує створити офіс по залученню інвестицій і розробити механізми підвищення інвестиційної привабливості країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з представниками бізнесу в Києві.

"Ми плануємо створити офіс по залученню інвестицій", - сказав він.

Також Гройсман підкреслив, що уряд планує створити систему супроводу діяльності інвесторів в Україні та мінімізувати бюрократичний тиск.

"Ми маємо створити систему супроводу. Ми маємо побудувати роботу держави таким чином, щоб питання бюрократії взагалі не стосувалися бізнесу", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що уряд максимально сприятиме приходу інвестицій в Україну і має намір всіляко підтримувати інвесторів у національну економіку.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 квітня 2016 року склав 42,820 мільярда доларів, що на 297 млн. доларів, або на 0,7% вище показника на початок поточного року на рівні 42,523 мільярда доларів.

Інвестиції в першому кварталі надходили з 125 країн світу. Основними інвесторами України, на яких припадає 82,9% загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Російська Федерація, Австрія, Великобританія, Британські Віргінські Острови, Франція, Швейцарія та Італія.