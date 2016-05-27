В Україні визначили найкращу монету 2015 року

Про повідомляє прес-служба НБУ.

Конкурс проводився у два етапи.

Перший етап конкурсу тривав з 08 лютого до 18 квітня цього року. Участь у ньому взяло більше шести тисяч осіб.

Анкети збиралися в спеціально облаштовані скриньки, які були встановлені у будівлях Національного банку України в регіонах (2 458 анкети), в приміщеннях банків-дистриб’юторів Національного банку України (2 807 анкет), Асоціацією нумізматів України (1 043 анкети), надходили електронною поштою (160 анкет).

Читайте такожГонтарева обіцяє скасувати заборону на репатріацію дивідендів після відновлення співпраці з МВФ

Переможців конкурсу визначали в таких номінаціях: “Краща монета року”, “Унікальне ідейне рішення” та “Найкраще художнє рішення”.

У фінал конкурсу вийшли монети, що набрали найбільшу кількість голосів: “Київський князь Володимир Великий”; “День захисника Україниˮ; “Небесна сотня”; “Богдан Хмельницький”.

Авторами ескізів до всіх цих монет є група АртТріум – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Також активно голосували за монети: “Євромайдан”, “Революція гідності”, “70 років Перемоги. 1945 – 2015”, “Підгорецький замок”, “120 років Харківському зоопарку” та “Олешківські піски”. На жаль, за умовами конкурсу вони не потрапили до другого етапу.

Перед початком другого етапу голосування, який відбувся сьогодні, заступник голови Національного банку України Яків Смолій зазначив: “За доброю традицією, яка склалася з 2005 року, ми щорічно обираємо кращу монету. Національний банк плідно працює у напрямку розширення палітри нашої продукції, в тому числі за рахунок нових технологій. І з кожним роком, інтерес до вітчизняної нумізматичної продукції зростає не тільки в Україні, а й за кордономˮ.

Він розповів, що з 1995 року Національний банк України увів в обіг понад 680 пам’ятних монет. Щороку в середньому випускається 35-40 видів пам’ятних монет, зокрема у минулому році уведено в обіг 37 пам’ятних монет (32 найменування), з яких 14 срібних, 22 з нейзильберу та одна біметалева. Загальний тираж пам’ятних монет у 2015 році сягнув 961 тис. шт.

Читайте такожНБУ здешевив кредити для економіки - знизив облікову ставку до 18%

“До фіналу вийшли всі монети нашої талановитої і креативної групи АртТріум, до складу якої входять Володимир Таран, Олександр і Сергій Харуки. Близько половини пам’ятних монет розроблені цим творчим колективом. Тому переможці – очевидні, інтрига залишається тільки у тому, як монети будуть розподілені у номінаціяхˮ, – зауважив Яків Смолій.

Також він наголосив, що у цьому році уперше з часу існування Конкурсу визначення переможців відбувається у новому форматі – значну кількість конкурсної комісії складають представники нумізматичних організацій, тобто основні споживачі нумізматичної продукції Національного банку України.

Після цього конкурсна комісія, до складу якої ввійшли фахівці Національного банку України, Банкнотно-монетного двору Національного банку України, члени Експертної ради з питань дизайну пам’ятних монет України та представники нумізматичних організацій, шляхом таємного голосування визначили переможця Конкурсу в кожній номінації.

За результатами таємного голосування комісії на другому етапі Конкурсу перемогу присуджено таким монетам: