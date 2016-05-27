Україна в суді Англії пояснила, чому не виплачуватиме Росії "борг Януковича"

Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти лютневого позову компанії The Law Debenture Trust Corporation PLC, що представляє інтереси Російської Федерації, щодо кредиту на 3 млрд дол., отриманого нашою країною в грудні 2013 року за домовленістю між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем.

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Про це йдеться в спільній заяві Міністерства фінансів і Міністерства закордонних справ України, переданій УНІАН.

Як наголошується в документі, заперечення проти позову обґрунтовують, що договір про запозичення є недійсним і таким, що не підлягає примусовому виконанню.

«Згідно з чинним законодавством, Україна не мала необхідної дієздатності на момент укладення угоди, порушувала встановлені на той час межі запозичень, а також угода була укладена під тиском, що здійснювався з боку Росії на Україну протягом всього 2013 року з метою не допустити укладання Україною Угоди про асоціацію з ЄС», - наголошується в заяві.

Також автори документа наголошують, що Україна має намір рішуче захищати свою позицію в цій справі, і такий захист є одним з елементів масштабнішої юридичної стратегії, спрямованої на притягнення Росії до відповідальності за агресію та інші протиправні дії щодо України, включаючи незаконну окупацію Кримського півострова.

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Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом проти України після непогашення нашою країною основної суми боргу і відсотків за кредитом на 3 млрд дол., одержаного Україною в грудні 2013 року в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем. Кредит був виданий з допомогою викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною.

Україна включила російський кредит до периметру реструктуризації держборгу, яку успішно завершила по 13 з 14 випусків облігацій у листопаді минулого року. «Російські» облігації не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. В ході переговорів російська сторона в публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж в інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеним між Україною і держателями реструктуризованих облігацій.

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Україна проводила реструктуризацію держборгу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, схваленої Радою директорів МВФ у березні минулого року. У грудні МВФ визнав борг України перед Росією офіційним, оскільки з'ясувалося, що держателем цього боргу був і залишається уряд РФ. У той же час Фонд пом'якшив вимоги своєї політики кредитування країн, які мають боргові проблеми, в тому числі щодо суверенного боргу, що дозволить ряду країн, включаючи Україну, продовжити співпрацю з МВФ навіть за умови невиплати боргів, зокрема «російського» боргу.

У зв'язку з відмовою РФ від участі в борговій операції, Кабінет міністрів України в грудні минулого року запровадив мораторій на виплату за «російським» бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді. Згодом рішенням Верховної Ради України цей мораторій був встановлений як безстроковий.

За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, наступний судовий розгляд з Росією буде складним і займе кілька років. У той же час експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для миттєвої сплати боргу, при цьому Україна не відчуватиме проблем з отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.