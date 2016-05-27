Саміт G7: глави держав хочуть посилити санкції проти Росії - The Huffington Post

Про це пише Том Сандермен у статті "Саміт G7: Глави держав хочуть посилити санкції відносно Росії", опублікованій на сайті The Huffington Post.

Країни "готові зробити додаткові обмежувальні заходи, щоб підвищити ціну [участі в конфлікті] для Росії, якщо це буде необхідно", йдеться в підсумковій заяві.

Якщо Росія не реалізує всі Мінські домовленості, то економічні санкції залишаться в силі, пригрозили Москві учасники саміту.

У 2014 році Росія окупувала український півострів Крим і імовірно підтримує проросійських сепаратистів в країні. Зараз діють санкції з боку ЄС і США. В G7 входять США, Канада, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія і Японія.

Меркель вимагає бюджетної дисципліни від ослаблених країн

Після зустрічі канцлер Ангела Меркель привітала той факт, що G7 погодили кілька планів дій по боротьбі з корупцією, тероризмом, хакерськими атаками, а також для поліпшення стану здоров'я. При форсованому розвитку економіки слід враховувати умови кожної країни. Тим не менш, необхідно також активізувати зусилля, щоб "поступово скорочувати заборгованість і повернутися на шлях сталого розвитку". Меркель наполягала на такому формулюванні.

Читайте такожУ МЗС РФ відкинули вимогу G7 повернути Києву контроль над всіма ділянками кордону з Росією

Глави держав висловилися за те, щоб велика Британія залишилася в Європейському Союзі. "Брексит" є "серйозний ризик" для економічного зростання, попередили вони, і тим самим надали підтримку прем'єр-міністру Девіду Камерону.

Також існує загроза конфлікту з Китаєм. Незважаючи на попередження Пекіна, великі промислово розвинені країни втрутилися в територіальний спір у Південно - і Східно-Китайському морях. У комюніке саміту вони закликають всі сторони утримуватися від односторонніх дій, які можуть збільшити напруженість, і "не вдаватися до насильства чи примусу для реалізації своїх вимог".