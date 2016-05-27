Гройсман розповів бізнесу, як йдуть справи з МВФ

Україна і Міжнародний валютний фонд мають чинний підписаний меморандум про співпрацю, а подальші рішення про виділення коштів буде ухвалено на засіданні ради директорів Фонду.

Про це повідомив журналістам прем'єр-міністр України Володимир Гройсман після зустрічі з представниками бізнесу в Києві.

“Що стосується нашої взаємодії з Міжнародним валютним фондом - ви чули про те, що місія МВФ, яка працювала в Україні, дала досить позитивний меседж для нашого подальшого співробітництва. Ми чекаємо засідання ради (директорів - УНІАН) МВФ, там будуть ухвалені всі необхідні рішення. У нас є чинний меморандум, який підписано, і ми його виконуємо", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 26 травня голова Національного банку Валерія Гонтарева заявила, що НБУ сподівається найближчими днями отримати остаточну версію оновленого меморандуму з Міжнародним валютним фондом за підсумками останньої місії.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., – 4 серпня 2015 року.

На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Ряд експертів очікують, що за підсумками засідання Ради директорів Фонду Україна отримає третій транш кредиту, проте він може стати єдиним для нашої країни траншем МВФ у поточному році.