Держборг України в квітні зріс на $1,9 мільярда

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на кінець квітня становила 67,091 млрд дол., що на 2,8%, або на 1,854 млрд дол., вище за показник на кінець березня.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, в гривневому еквіваленті загальна сума державного і гарантованого державою боргу на кінець квітня становила 1,690 трлн грн, що на 1,2%, або на 20,599 млрд грн, нижче за показник на кінець березня.

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Згідно з наведеними даними, з початку року, в січні-квітні, загальна сума державного і гарантованого державою боргу в доларах збільшилася на 2,4%, або на 1,585 млрд дол., у гривневому еквіваленті – на 7,5%, або на 117,602 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на кінець березня становила 65,237 млрд дол., що на 1,4%, або на 887 млн дол., вище за показник на кінець лютого.

У гривневому еквіваленті загальна сума державного і гарантованого державою боргу на кінець березня становила 1,710 трлн грн, що на 1,8%, або на 30,558 млрд грн, що нижче за показник на кінець лютого.

За оцінками Мінфіну, на кінець 2015 року фактичний обсяг держборгу перебував у допустимих межах, згідно з держбюджетом України на 2015 рік, і становив 79% ВВП.