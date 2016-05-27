Банк "Хрещатик" буде ліквідовано – Фонд гарантування

Як повідомляється на сайті фонду, призупинення виплат викликане необхідністю завершення повного технологічного циклу формування переліку вкладників, які мають право на відшкодування в період ліквідації банку.

Також повідомляється, що фонд відновить виплати не пізніше четвертого робочого дня після одержання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в банк «Хрещатик» 5 квітня на підставі рішення Національного банку про визнання цієї фінансової установи неплатоспроможною. Фонд попередньо оцінював обсяг виплат гарантованих відшкодувань вкладникам банку «Хрещатик» в 2,8 млрд грн.

Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року та входить у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.

При введенні в банк тимчасової адміністрації Київміськдержадміністрація заявила, що за фактом банкрутства банку на правах його міноритарного акціонера звернулася до правоохоронних органів та Державної фіскальної служби.

Згодом до правоохоронних органів звернувся і Національний банк, який заявив, що має відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність у банку.

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За інформацією екс-голови правління банку Дмитра Гриджука, «Хрещатик» ніколи не був кишеньковим банком певної фінансово-промислової групи і практично від дня свого заснування - 23 роки - займався спільними проектами зі столичним муніципалітетом. Він також повідомив, що банк потребував підтримки акціонерів, яку не одержав.

За інформацією джерел у банку, комунальні підприємства м. Києва, підзвітні Київміськдержадміністрації, незадовго до введення тимчасової адміністрації в банк «Хрещатик» встигли вивести з нього близько 300 млн грн власних коштів. Разом з тим, за даними КМДА, з початку року до 1 квітня комунальні підприємства Києва вивели з неплатоспроможного банку «Хрещатик» тільки 25%, або 115 млн грн, своїх коштів у банку.