Активи працюючих банків України за місяць знизилися на 31 мільярд гривень
Активи українських банків становлять 1,268 трлн гривень.
Активи працюючих банків України, без врахування неплатоспроможних фінансових установ, за квітень поточного року знизилися на 31 млрд грн, або на 2,4%, - до 1,268 трлн грн станом на 1 травня, повідомляється на сайті Національного банку України.
Згідно з наведеними даними, з початку року активи працюючих банків України зросли на 14 млрд грн, або на 1,1%.
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Загальні активи працюючих банків, не відкориговані на суму резервів, в квітні знизилися на 37 млрд грн, або на 2,3%, - до 1,587 трлн грн на 1 травня. З початку року зростання загальних активів становило 16 млрд грн, або 1%.
Зобов'язання працюючих банків України в квітні знизилися на 36 млрд грн, або на 3,1%, - до 1,129 трлн грн, капітал зріс на 4,685 млрд грн, або на 3,5%, - до 139,196 млрд грн.
Також повідомляється, що за квітень кількість працюючих банків в Україні, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, скоротилася на 2 - до 109 фінансових установ.
Як повідомляв УНІАН, активи працюючих банків України за березень поточного року знизилися на 32 млрд грн, або на 2,4%, - до 1,299 трлн грн станом на 1 квітня.