Міністр фінансів впевнений у перемозі України в суді з РФ щодо кредиту Януковича

Заперечення проти позову Російської Федерації за кредитом Януковича є одним із елементів масштабнішої юридичної стратегії, спрямованої на притягнення РФ до відповідальності за агресію та інші протиправні дії щодо нашої країни, включаючи незаконну окупацію Кримського півострова.

Про це йдеться в коментарі міністра фінансів України Олександра Данилюка, опублікованому на сайті Мінфіну.

Міністр зазначив, що сьогоднішнє подання заперечення до Високого суду Англії проти позову про повернення так званого «російського боргу» є результатом копіткої командної роботи міністерств і відомств, яку координував Мінфін за участю висококваліфікованих юридичних радників.

«Нами підготовлено якісний документ, який забезпечить сильну позицію України під час розгляду цього позову. Впевнені у перемозі», - підкреслив Данилюк.

Раніше Міністерство фінансів і Міністерство закордонних справ України у спільній заяві повідомили, що Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти лютневого позову компанії The Law Debenture Trust Corporation PLC, що представляє інтереси Російської Федерації, щодо кредиту на 3 млрд дол., отриманого нашою країною в грудні 2013 року за домовленістю між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем.

Заперечення проти позову обґрунтовують, що договір про запозичення є недійсним і таким, що не підлягає примусовому виконанню, оскільки Україна не мала необхідної дієздатності на момент укладення угоди, порушувала встановлені у той час межі запозичень, а також угода була укладена під тиском, здійснюваним з боку Росії на Україну протягом всього 2013 року з метою не допустити укладання Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом проти України після непогашення нашою країною основної суми боргу і відсотків за кредитом на 3 млрд дол., одержаного Україною в грудні 2013 року в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем. Кредит був виданий з допомогою викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною.

Україна включила російський кредит до периметру реструктуризації держборгу, яку успішно завершила по 13 з 14 випусків облігацій у листопаді минулого року. «Російські» облігації не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. В ході переговорів російська сторона в публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж в інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеним між Україною і держателями реструктуризованих облігацій.

Україна проводила реструктуризацію держборгу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, схваленої Радою директорів МВФ у березні минулого року. У грудні МВФ визнав борг України перед Росією офіційним, оскільки з'ясувалося, що держателем цього боргу був і залишається уряд РФ. У той же час Фонд пом'якшив вимоги своєї політики кредитування країн, які мають боргові проблеми, в тому числі щодо суверенного боргу, що дозволить ряду країн, включаючи Україну, продовжити співпрацю з МВФ навіть за умови невиплати боргів, зокрема «російського» боргу.

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У зв'язку з відмовою РФ від участі в борговій операції, Кабінет міністрів України в грудні минулого року запровадив мораторій на виплату за «російським» бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді. Згодом рішенням Верховної Ради України цей мораторій був встановлений як безстроковий.

За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, наступний судовий розгляд з Росією буде складним і займе кілька років. У той же час експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для миттєвої сплати боргу, при цьому Україна не відчуватиме проблем з отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.