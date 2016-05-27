Держстат підрахував зарплати українців

Індекс реальної заробітної плати у квітні 2016 року перевищив показник квітня 2015 року і становив 107,6%, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

При цьому порівняно з березнем 2016 року реальна заробітна плата скоротилася на 3,9%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в квітні скоротилася на 0,5%, або на 25 грн, порівняно з березнем і становила 4895 грн. Таке значення у 3,6 разу вище за рівень мінімальної заробітної плати в Україні, яка становила минулого місяця 1378 грн.

Прес-служба Держстату зазначила, що порівняно з квітнем 2015 року середня номінальна зарплата збільшилася на 22,4%.

Найвищі середні зарплати у квітні зафіксовано на авіаційному транспорті – 20,8 тис. грн, фінансовій і страховій діяльності – 10,2 тис. грн і в сфері телекомунікацій – 9,5 тис. грн.

Найменший рівень середньої зарплати у квітні було відзначено у сфері поштової та кур'єрської діяльності – 2,7 тис. грн, охорони здоров'я – 3,1 тис. грн та готельно-ресторанній сфері – 3,3 тис. грн.

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За даними Держстату, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників порівняно з березнем зафіксовано в сільському господарстві – на 11%, у сфері мистецтва і спорту – на 5,8%, поштової та кур'єрської діяльності – на 4,9%. Зниження середньої зарплати порівняно з попереднім місяцем відзначено у водному транспорті – на 5,2%, торгівлі – на 2,8%, у науково-дослідній сфері – на 1,3% та інших.

Дані розраховано без урахування тимчасово окупованої Росією території Криму та частини зони АТО.

Як повідомляв УНІАН, середня заробітна плата штатного працівника в Україні в 2015 році збільшилася на 30%, а реальна – зменшилася на 10% порівняно з 2014 роком.

Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні у квітні 2016 року скоротилася на 5,1% порівняно з березнем і на 1 квітня становила 1,8 млрд грн, повідомила Державна служба статистики.

За даними Держстату, заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств у квітні скоротилася на 7,6% - до 1,2 млрд грн.

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Основна сума боргу сформувалася на промислових підприємствах (71%). На працівників сфер транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності припадає 11% заборгованості.

Найбільші суми заборгованості нагромадили підприємства Луганської (24,2%), Донецької (17,4%) та Харківської (10,1%) областей.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість із виплати заробітної плати в Україні в березні 2016 року скоротилася на 3,2%, порівняно з лютим, і на 1 квітня становила 1,9 млрд грн.