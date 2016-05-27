В українських банках поменшало іноземного капіталу
Частка іноземного капіталу в працюючих банках України за квітень знизилася на 2,9 п. п.
Частка іноземного капіталу в статутному капіталі працюючих банків України, без урахування неплатоспроможних банків, за квітень 2016 року знизилася на 2,9 п. п. – до 45,9% на 1 травня.
Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року частка іноземного капіталу в працюючих банках України збільшилася на 2,6 п. п.
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Також повідомляється, що кількість працюючих банків з іноземним капіталом в Україні за квітень зменшилася на 1 - до 42 фінустанов, у тому числі 16 банків зі 100% іноземним капіталом.
Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в статутному капіталі працюючих банків України, без урахування неплатоспроможних банків, за березень 2016 року збільшилася на 5,6 п.п. – до 48,8%.