Економіка США закінчила квартал із найкращими показниками з 2013 року

За січень-березень 2016 року американська економіка зросла в річному вираженні на 0,8%, свідчать дані американського уряду. Це досить високий показник: раніше Міністерство торгівлі США попередньо повідомляло про 0,5% зростання в першому кварталі. Перегляд показника відомство пояснило тим, що падіння приватних інвестицій в товарні запаси виявилося набагато слабкішим, ніж передбачалося раніше, передає РБК.

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Консенсус-прогноз аналітиків, зібраний агентством Reuters, говорив про очікування зростання на рівні 0,9%. Більш точними виявилися експерти данського Saxo Bank, які спрогнозували перегляд до 0,8% зростання. Крім того, це набагато краще за перший квартал 2015 року, коли зростання ВВП становило 0,6%.

Початок року традиційно вважається періодом затишшя в економіці США. Після розпродажів на День подяки і Різдво у листопаді-грудні, взимку економічний розвиток і торгівля завмирають. В останні кілька років до цього додається ще погодний фактор: сильні заморозки в січні-лютому. Тим самим поточний початок року став для американської економіки найвдалішим з 2013 року (тоді в першому кварталі ВВП країни зріс на 2,4%, у 2014 ж році показник впав на 2,9%).

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Сильні показники американської економіки посилюють ймовірність подальшого підвищення процентної ставки ФРС США. Очікується, що сьогодні ввечері голова Федрезерву Джанет Йеллен зверне увагу на цей показник у своїй промові в Гарвардському університеті. До сьогоднішнього дня ймовірність того, що свою ставку ФРС підвищить вже в червні, Reuters оцінює в 26%, а чиказька CME Group — вже 38%. Підвищення ставки також призведе до зростання курсу долара, попереджає CNN.

З початку дня курс євро до долара США вже втратив 0,3%, після оголошення даних щодо американської економіки падіння європейської валюти посилилося.