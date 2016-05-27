Гривня йде на вихідні з курсом 25,16 за долар

У п'ятницю, 27 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,12/25,16 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,0280/28,0710 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3800/0,3810 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,1360 грн/дол., на цю годину укладено 565 угод на суму 351,6 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 30 травня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2513.6025 (27 травня – 2509.9995)

100 EUR – 2807.1913 (27 травня – 2803.1674)

10 RUR – 3.8061 (27 травня – 3.8493)