ЄБРР цього року скоротить обсяг інвестицій в Україну

Політична криза в Україні паралізувала механізм прийняття рішень в першому кварталі, тому Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) цього року інвестує менше коштів. Про це президент ЄБРР Сума Чакрабарті заявив в інтерв'ю Reuters.

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"Я не думаю, що цього року ми наблизимося до позначки близько 1 млрд євро. Відверто кажучи, політична ситуація в країні в першому кварталі цього року говорила про те, що ніякі рішення не були прийняті, і ми лише тепер приступаємо до роботи", - сказав він.

Зазначимо, раніше Чакрабарті говорив про те, що точна сума інвестицій, запланованихна цей рік, залежить від проведення реформ.

Як відомо, ЄБРР є одним з найбільших іноземних інвесторів в Україні та загальний обсяг його проектів у нашій країні в 2014-2015 роках становив близько 2,2 мільярдів євро.