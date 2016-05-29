"Грошей немає, але ви тримайтеся": з'явилася повна версія відео скандальної зустрічі Медведєва з кримчанами

Однак на цьому відеозаписі невеликий фрагмент бесіди був вирізаний, передає Крим.Реалії.

На відеозаписі видно, що російський прем'єр у супроводі охоронців підійшов до групи жителів Феодосії. Вони почали протягувати йому документи з проханням посприяти у вирішенні їхніх проблем. З натовпу люди кричали, що в їхньому місті процвітає корупція і кругова порука. У відповідь Дмитро Медведєв пообіцяв розібратися у ситуації.

На завершення зустрічі, яка тривала трохи менше двох хвилин, одна з її учасниць поскаржилася на маленьку пенсію. У відповідь на це Медведєв сказав фразу: "Просто немає грошей. Знайдемо гроші – буде індексація. Ви тримаєтеся тут, вам всього доброго, гарного настрою і здоров'я". Цей фрагмент зустрічі отримав велику популярність в інтернеті і став предметом численних жартів.

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На відео, опублікованому урядом, була вирізана частина фрагменту бесіди Медведєва і феодосійців щодо пенсії. На ньому місцева мешканка говорить фразу: "Неправильно індексацію нам нараховують. Ображають нас".

Як повідомляв УНІАН, 23 травня прем'єр-міністр РФ Медведєв під час зустрічі з жителями окупованого Росією Криму заявив, що рішення про чергову індексацію пенсій в країні не приймалося, оскільки на це немає грошей.