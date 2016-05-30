Китай послабив курс юаня до мінімуму лютого 2011 року

Народний банк Китаю в понеділок послабив курс юаня до долара на 0,43%, йдеться в повідомленні регулятора.

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У понеділок Народний банк Китаю встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,5784, що на 294 пункти більше фіксингу минулої п'ятниці, коли курс юаня становив 6,5490, повідомляє Прайм.

Це найнижчий курс китайської валюти з лютого 2011 року. 25 травня Народний банк Китаю вже послаблював курс юаня до долара до мінімальної з березня 2011 позначки - до 6,5693.

Китайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, поки влітку 2005 року не почала зміцнюватися. З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8, а у вересні 2009 року знову почав зростати. Пік припав на січень 2014 року, коли за 1 долар давали близько 6 юанів.

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У серпні минулого року Народний банк Китаю різко послабив курс юаня до долара, що сколихнуло світові фондові ринки. Пізніше китайський ЦБ направив зусилля на стабілізацію юаня. У перший тиждень 2016 року регулятор послабив позиції юаня до долара більш ніж на 1,5%. Це стало найбільшою зміною курсу юаня з серпня 2015 року.

Ряд експертів говорять, що ЦБ Китаю навмисно знецінює національну валюту для стимулювання експорту. Влада Китаю неодноразово відкидала ці звинувачення. Голова КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом США Бараком Обамою у Вашингтоні також висловився проти навмисної девальвації юаня для стимулювання експорту.