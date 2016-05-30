Фонд гарантування розповів, які злочини скоювалися в банку "Хрещатик"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в ході інвентаризації активів і зобов'язань банку «Хрещатик», що проводиться з дня введення в банк тимчасової адміністрації, виявив численні факти, які могли стати причиною фінансових втрат банку.

Як повідомила прес-служба фонду, найближчим часом фонд має намір подати в правоохоронні органи відповідну заяву про скоєння кримінального злочину керівним складом та посадовими особами банку «Хрещатик».

Читайте такожТимчасову адміністрацію в банку "Хрещатик" продовжили до 4 червняВ якості прикладу фонд повідомив, що банк передав в управління приватній компанії нежитлове приміщення в Києві по вул. Межигірській, 37 площею понад 366 квадратних метрів на невигідних умовах, щомісяця отримуючи за це приміщення лише 5 тис. грн. Договір був укладений терміном на 3 роки (до грудня 2016 року).

Аналогічні по суті угоди між банком «Хрещатик» і цією ж приватною компанією були укладені ще відносно трьох об'єктів в Харкові, де за передані в управління понад 10,3 тис. квадратних метрів нежитлових приміщень загальною ринковою вартістю понад 81 млн грн банк отримував лише 30 тис. грн щомісяця.

Також повідомляється, що, за попередньою інформацією, приватна компанія, з якою укладалися угоди по управлінню майном, пов'язана з посадовими особами банку «Хрещатик».

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в банк «Хрещатик» 5 квітня на підставі рішення Національного банку про визнання даної фінансової установи неплатоспроможною. Фонд попередньо оцінював обсяг виплат гарантованих відшкодувань вкладникам банку «Хрещатик» в 2,8 млрд грн.

Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року та входить у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.

При введенні в банк тимчасової адміністрації Київміськдержадміністрація заявила, що за фактом банкрутства банку на правах його міноритарного акціонера звернулася в правоохоронні органи та Державну фіскальну службу.

Згодом у правоохоронні органи звернувся і Національний банк, який заявив, що має відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність у банку.

З 27 травня Фонд гарантування призупинив виплати вкладникам банку «Хрещатик» для завершення повного технологічного циклу формування переліку вкладників, які мають право на відшкодування в період ліквідації банку.