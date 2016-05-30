Гонтарева проводить зустріч з керівництвом найбільших банків: обговорюють фінситуацію
12:25, 30 травня 2016Фінанси
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На зустрічі присутні також заступники глави НБУ - Дмитро Сологуб, Владислав Рашкован, Катерина Рожкова.
Нацбанк проводить традиційну зустріч з керівниками найбільших банків / Фото УНІАН
Правління Національного банку України проводить традиційну зустріч з керівниками найбільших банків.
Про це повідомила виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Читайте такожНацбанк хоче збільшити купівлю валюти в резерви після старту приватизації«Чергова зустріч Правління НБУ з банкірами. Обговорюємо позитивні зміни і плануємо світле майбутнє», - написала Коробкова.
За її інформацією, на зустрічі присутні глава НБУ Валерія Гонтарева та її заступники Дмитро Сологуб, Владислав Рашкован, Катерина Рожкова.
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