І знову Печерський суд: арешт з майна Бахматюка, накладений за позовом Нацбанку, знято

Печерський районний суд Києва зняв арешт з майна власника одного з найбільших аграрних виробників України «Укрлендфармінга», а також власника двох неплатоспроможних банків Олега Бахматюка, накладений рішенням суду за позовом Національного банку України.

Згідно з рішенням суду від 26 травня, опублікованим в Єдиному державному реєстрі судових рішень, суд скасовує заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою суду від 12 травня за позовом НБУ про стягнення заборгованості, і знімає арешт з рухомого і нерухомого майна.

Читайте такожНБУ хоче стягнути з власників п'яти неплатоспроможних банків 11,5 мільярда«Враховуючи, що відповідач не є учасником зазначених позивачем підприємств, у нього відсутні корпоративні права даних підприємств, а позивачем не надано докази зворотного, не конкретизовано розмір частки відповідача у статутному капіталі підприємств, суд прийшов до висновку, що є всі підстави для скасування заходів забезпечення позову», - говориться в рішенні суду.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва задовольнив заяву Національного банку України та наклав арешт на все рухоме і нерухоме майно, що належить власнику одного з найбільших аграрних виробників України «Укрлендфармінга», а також власнику двох неплатоспроможних банків Олегу Бахматюку.

Суд прийняв рішення в процесі розгляду справи за позовом Національного банку проти Бахматюка про стягнення заборгованості за стабілізаційним кредитом на 4 млрд грн, отриманим у регулятора в 2014 році належним йому банком «Фінансова ініціатива». В якості застави Нацбанк прийняв майно і майнові права юридичних осіб, а сам Бахматюк виступив фінансовим поручителем по цих кредитах.

Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних банку «Фінансова ініціатива» 23 червня 2015 року. Після Господарський суд Києва за позовом компанії Perusta Constructions Ltd заборонив Фонду гарантування вкладів фізичних осіб пропонувати Національному банку ліквідувати банк. Згодом Фонд гарантування заявив, що має намір оскаржити це рішення і готує заперечення проти самого позову.

З 19 березня 2015 року Фонд здійснює процедуру ліквідації ще одного банку, який належить Бахматюку, - «VAB Банку». З 21 листопада 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація.

«VAB Банк» і банк «Фінансова ініціатива» входили в число найбільших одержувачів кредитів НБУ для підтримки ліквідності на строк понад 30 календарних днів. Зокрема, за підсумками 2014 року «VAB Банк» отримав кредити на 5,535 млрд грн, банк «Фінансова ініціатива» - на 8,358 млрд грн. У 2015 році такі кредити банкам не видавалися.