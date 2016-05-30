Гривня на міжбанку торгується по 25,19 за долар

У понеділок, 30 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,14/25,19 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,9880/28,0380 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3800/0,3810 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 25,1450 гривні/долар, станом на цю годину укладено 47 угод на суму 12,02 мільйона доларів.