Українці задекларували майже 50 мільярдів доходів, мільйонерів побільшало на 16%

Кількість мільйонерів в Україні за підсумками 2015 року зросла порівняно з попереднім роком на 16% - до 4 684 осіб.

Про це повідомив сьогодні журналістам голова Державної фіскальної служби України (ДФС) Роман Насіров.

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«Дохід понад 1 млн грн задекларували 4 684 особи. Це плюс 16% до попереднього періоду. Трохи за рахунок девальвації, але кількість мільйонерів зростає», - сказав Насіров.

За його словами, найбільша кількість мільйонерів у Києві - 3200 осіб, а також у Харківській області - 325, Дніпропетровської області - 307.

Також голова ДФС повідомив, що загальна сума задекларованого мільйонерами доходу становила 24,5 млрд грн, податкові зобов'язання з податку на доходи фізосіб - 685 млн грн, з військового збору - 70 млн грн.

У цілому, як зазначив Насіров, за підсумками деклараційної кампанії за 2015 рік декларації про майновий стан і доходи подали понад 550 тис. громадян, що на 8%, або на 40 тис. осіб, більше, ніж роком раніше. Загальна сума задекларованого доходу становила 49,5 млрд грн, що на 12% більше показника попереднього року.

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня 2016 року в Україні стартувала кампанія з декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2015 року. Відповідно до податкового законодавства, декларації подаються громадянами до 1 травня, підприємцями - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року).

Обсяг задекларованих доходів громадян, отриманих у 2014 році, становив 44,5 млрд грн, декларації про майновий стан і доходи подали 523 тис. українців. Більшу частину отриманих доходів - 13,4 млрд грн - становлять доходи, отримані у вигляді заробітної плати; доходи, отримані українцями у спадок або як подарунки, становили 8,1 млрд грн, інші доходи – 12,5 млрд грн.