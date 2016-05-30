Необхідно встановити однакові алгоритми оцінки ризиків для всіх митниць - експерт

Система управління ризиками в українській митній системі містить дуже багато критеріїв, за якими компанії потрапляють до списку ризикованих, а вантажі підлягають перевірці.

Про це заявила голова ГО "Митний контроль" Інна Біленко в інтерв'ю "Діловій столиці".

За її словами, крім затвердженого ДФС списку критеріїв ризиків, митниці в регіонах доповнюють цей перелік своїми ризиками, на підставі яких вони можуть затримати вантаж будь-якої компанії і піддати його ретельному огляду.

"В управлінні профілювання ризиків департаменту митного контролю Державної фіскальної служби обґрунтовують це тим, що на кожній митниці є якісь свої нюанси роботи та інспекторів на місцях видніше, які порушення найчастіше вчиняють компанії ЗЕД. Ми ж впевнені в тому, що необхідно встановити чіткі, однакові алгоритми оцінки ризиків для всіх митниць", - говорить Біленко.

Крім того, підставою для огляду може бути орієнтування з СБУ або органів прокуратури, що стосовно якогось автомобіля є підозра - в ньому може перевозитися контрабанда або вантаж за фальшивими документами і т. д. Часто за подібними орієнтуванням можуть стояти конкретні замовники, які хочуть створити проблеми своєму конкуренту.

Голова "Митного контролю" підкреслила, що за такої системи, в Україні під огляд підпадає близько 30% вантажів, тоді як в Європі контролюють не більше 1%.

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Біленко вважає, що необхідно запобігати злий умисел на етапі зародження ідеї порушити закон: "Саме для цього необхідно повідомляти суб'єктів ЗЕД про внесення їх в базу ризикових. Якщо хтось захоче працювати за схемою заниження митної вартості, заниження ваги і так далі, він не буде змінювати свої принципи, хто готовий ризикувати - має знати, що його чекає ретельний контроль, перевірка і як результат - протокол, штраф, конфіскація... Якщо ж порушення зафіксовано, інформація про таких компаніях має бути у відкритому доступі на інтернет-ресурсі".

У "Митному контролі" очікують, що особлива процедура для товарів на митниці, які підлягають огляду, яку буде введено в Україні з 1 серпня, значно покращить ситуацію.

"Ми сподіваємося, що ситуація зміниться. На засіданні 25 травня Кабінет Міністрів прийняв рішення, що обмежує перелік підстав для огляду товарів на митницях. Тепер не всі листи з інформацією від правоохоронних органів будуть підставою для огляду вантажів", - підсумувала Інна Біленко.