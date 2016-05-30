Голова Державної фіскальної служби України (ДФС) Роман Насиров вважає недоцільним ліквідувати податкову міліцію, пропонуючи перетворити її на службу фінансових розслідувань.

"Ще минулого року ми запропонували кілька варіантів реформування податкової міліції. Основним на сьогоднішній день є варіант перетворення Податкової міліції на Службу фінансових розслідувань. І ми вважаємо, що на сьогоднішній день це найефективніший спосіб, щоб правильно провести реформування, частково демілітаризувати податкову міліцію та ефективно боротися з правопорушеннями", - заявив Насиров журналістам.

Він також зазначив, що остаточне рішення з цього питання прийме Верховна Рада.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк, виступаючи на форумі в Києві 24 травня, заявив, що швидко ліквідують податкову міліцію. "У мене є практичний план, як це зробити, і це питання місяців, а не років, як було раніше. А може бути, і швидше", - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України схвалив і відправив на повторне обговорення до Верховної Ради оновлені редакції проектів законів про реформу Державної фіскальної служби, підготовлені в рамках виконання програми реформ, затвердженої ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом. Перегляд проектів був необхідний у зв'язку зі зміною уряду.

Підготовлені документи стосуються створення єдиного територіального органу ДФС на рівні регіонів з подальшою оптимізацією діяльності і скороченням персоналу, спрощення адміністративного оскарження грошових зобов'язань платника, а також розмежування напрямків діяльності ДФС з закріпленням кожного з напрямів за заступником керівника служби.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав, що реформа ДФС, і особливо реформа на митниці, є пріоритетом фінансово-економічного блоку уряду.