Вкладникам банку "Фінанси та Кредит" відновлять виплати з 1 червня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 1 червня відновить виплати вкладникам ліквідованого банку "Фінанси та Кредит" після технологічної перерви.

Як повідомляється на сайті фонду, для отримання відшкодування вкладники банку до 14 липня включно можуть звертатися в установи чотирьох банків-агентів – державний "Ощадбанк", "Альфа-Банк", "Південний" і "ПУМБ". Банк, який здійснюватиме виплату коштів, визначається залежно від місця реєстрації проживання за паспортом, вказаною вкладником при укладанні договору з банком "Фінанси та Кредит".

Також повідомляється, що виплати вкладникам, які з якихось причин не звернуться до банка-агента до 14 липня, здійснюватимуться за результатами розгляду їх індивідуальних письмових звернень на адресу фонду до дня внесення запису про ліквідацію банку в Єдиний держреєстр.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 17 грудня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Фінанси та Кредит". Тимчасова адміністрація Фонду гарантування працювала в банку з 18 вересня 2015 року на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

У 2015 році НБУ надав банку два стабілізаційних кредиту - на 700 мільйонів гривень у лютому і на 750 мільйонів гривень у червні, а 19 серпня підтвердив виконання банком "Фінанси та кредит" плану капіталізації в рамках програми фінансового оздоровлення.

Банк "Фінанси та Кредит" (Київ р.) працює на ринку України з 1990 року і входив до групи найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку є компанії "Асканія" (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.