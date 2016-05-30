Нацбанк трохи ослабив офіційну гривню - до 25,16 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 31 травня наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2516,6002 (30 травня – 2513,6025)

100 EUR – 2803,2410 (30 травня – 2807,1913)

10 RUR – 3,8083 (30 травня – 3,8061)

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Як повідомляв УНІАН, 30 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,15/25,19 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,0290/28,0640 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3800/0,3820 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,1660 гривні/долар, станом на цю годину укладено 425 угод на суму 340,62 мільйона доларів.