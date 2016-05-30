НБУ зможе визнавати банки проблемними через невиконання вимог щодо капіталу

Національний банк України закріпив за собою право відносити банки до категорії проблемних через невідповідність розміру статутного капіталу вимогам законодавства.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №336, що набуває чинності з моменту опублікування - 30 травня.

Регулятор нагадав, що вимоги до мінімального розміру статутного капіталу банків на рівні 500 млн грн встановлені в статті 31 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

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Разом з тим, Нацбанк нагадав, що для банків, статутний капітал яких не відповідає цим вимогам, встановлено поетапний план докапіталізації.

Як повідомляв УНІАН, НБУ зобов'язав невеликі банки прискорити приведення мінімального капіталу у відповідність до вимог законодавства, або до рівня не менш як 500 млн грн.

Зокрема, банки повинні довести статутний і регулятивний капітал до мінімального розміру 120 млн грн до 17 червня 2016 року, 200 млн грн – до 11 липня 2017 року, 300 млн грн – до 11 липня 2018 року, 400 млн грн – до 11 липня 2019 року, 450 млн грн – до 11 липня 2020 року, 500 млн грн – до 11 липня 2024 року.

За оцінками банкірів, виконання вимог НБУ може стати непідйомним завданням для низки невеликих фінансових установ, у зв'язку з чим процеси злиття і ліквідації на банківському ринку прискоряться.