США поступилися першістю самої конкурентоспроможної економіки в світі Гонконгу

Сполучені Штати поступилися першим місцем у рейтингу конкурентоспроможності економіки, повідомляє Прайм з посиланням на звіт Міжнародного інституту управлінського розвитку (IMD).

"Перша сходинка рейтингу дісталася Гонконгу, який вже був лідером 2012 року. США, які лідирували три роки поспіль, опустилися на третє місце. Друге місце дісталося економіці Швейцарії. На четвертому і п'ятому місцях - Сінгапур і Швеція відповідно", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМінекономрозвитку очікує стабільного зростання економіки України протягом наступних трьох років

Зазначається, що Гонконг став лідером рейтингу завдяки прихильності створення сприятливого середовища для бізнесу, Швейцарія була відзначена за її якість, пояснив голова IMD Артуро Бріс.

"США, як і раніше, мають кращі економічні показники в світі, але є багато інших факторів, які ми приймаємо до уваги при оцінці конкурентоспроможності", - розповів він.

"Китай свої позиції в рейтингу конкурентоспроможності послабив, опустившись на три позиції, з 22-го місця на 25-е. На останньому місці рейтингу опинилася Венесуела, вона посідає 61-у сходинку", - зазначає видання.

Рейтинг IMD включає в себе 61 країну світу з різним рівнем національного доходу і різними політико-економічними системами державного управління. Шкала конкурентоспроможності економіки демонструє наскільки країни здатні створювати умови для ефективного розвитку бізнесу та зростання ВВП. Рейтинг складається з 1989 року.