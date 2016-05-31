У НБУ визначилися, коли запрацюють нові жорсткі вимоги до банків за кредитними ризиками

Комітет з фінансової стабільності погодив нове положення Національного банку України про кредитні ризики банків, яке вступить в силу з 1 січня 2017 року.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на заяву заступника голови НБУ Катерини Рожкової в ході наради з топ-менеджерами 40 найбільших банків країни.

Як зазначила Рожкова, нові вимоги до звітності банків з управління кредитними ризиками в тестовому режимі почнуть діяти вже з серпня 2016 року.

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За її словами, ці вимоги будуть жорсткішими за існуючі. У тому числі посилюються вимоги до банківських застав і фінансового стану позичальників.

"Головним завданням введення нових вимог до кредитних ризиків банків є закриття "лазівок", якими користувалися банки для зниження обсягів резервування", - пояснила Рожкова.

Вона запевнила, що нове положення про кредитні ризики банків повністю відповідає міжнародній практиці нагляду за банківською системою.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк раніше планував ввести в дію нову інструкцію про оцінку банками кредитних ризиків з 1 квітня 2016 року, однак нова методика регулятора викликала бурхливу критику банкірів, у зв'язку з чим НБУ продовжив роботу над документом спільно з банківським співтовариством.