Платіжний баланс України у квітні зведений з профіцитом $468 мільйонів

10:37, 31 травня 2016
Фінанси
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Платіжний баланс України за підсумками 2015 року повернувся з дефіцитного до профіцитного стану.

REUTERS

Платіжний баланс України у квітні поточного року, за попередніми даними, зведений з профіцитом на рівні 468 мільйонів доларів проти дефіциту за підсумками квітня 2015 року на рівні 168 мільйонів доларів.

Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року, за січень-квітень, сальдо платіжного балансу залишається від'ємним і становить 345 мільйонів доларів, але цей показник в 6 разів менший дефіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 2,109 мільярда доларів.

Згідно з наведеними даними, поточний рахунок платіжного балансу в квітні зведений з профіцитом 327 мільйонів доларів, за січень-квітень – з дефіцитом 639 мільйонів доларів.

Рахунок операцій з капіталом зведений з профіцитом на рівні 3 мільйона доларів у квітні і 34 мільйони доларів – у січні-квітні.

Дефіцит фінансового рахунку склав 138 мільйонів доларів в квітні і 260 мільйонів доларів – за січень-квітень.

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Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в березні поточного року, за попередніми даними, зведений з дефіцитом на рівні 859 мільйонів доларів, що в 2,8 рази більше дефіциту за підсумками березня 2015 року на рівні 308 мільйонів доларів.

З початку року, за січень-березень, сальдо платіжного балансу негативне і становить 813 мільйонів доларів, що в 2,4 рази менше дефіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 1,941 мільярда доларів.

Платіжний баланс України за підсумками 2015 року повернувся з дефіцитного в профіцитного стану, позитивне сальдо склало 849 мільйонів доларів. США проти від'ємного сальдо в 13,3 мільярда доларів США 2014 року.

Національний банк України прогнозує профіцит зведеного платіжного балансу у 2016 році на рівні близько 1,2 мільярда доларів, що разом із надходженнями від МВФ дозволить наростити міжнародні резерви України до 18,7 мільярда доларів.

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