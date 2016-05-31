Росія йде на дно: профіцит зовнішньої торгівлі з початку року впав майже на 50%

Позитивне сальдо торгового балансу Росії в січні-квітні знизилося на 47,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склало 31,4 мільярда доларів, передає ПРАЙМ з посиланням на моніторинг Мінекономрозвитку.

Читайте такожАналітики досліджували деградацію економіки Росії за 16 років правління Путіна (графіки)"Експорт товарів у січні-квітні 2016 року, за оцінкою, склав 83,9 мільярда доларів (зниження на 30,6% до січня-квітня 2015 року). Імпорт товарів у січні-квітні 2016 року, за оцінкою, склав 52,5 мільярда доларів (зниження на 13,7% до січня-квітня 2015 року)", - йдеться в документі.