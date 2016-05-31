Депутати відмовилися підвищити прожитковий мінімум і скасувати обмеження виплат працюючим пенсіонерам

Депутати Верховної Ради відхилили законопроект щодо підвищення прожиткового мінімуму, скасування оподаткування пенсій та відмову від обмеження виплат працюючим пенсіонерам.

За прийняття відповідного законопроекту №4316 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (щодо соціальних виплат)" у першому читанні проголосували 163 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Один з ініціаторів документа голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко повідомила, доповідаючи по законопроекту, що прийнятий наприкінці минулого року бюджет на 2016 рік скоротив соціальні стандарти, зокрема, для працюючих пенсіонерів та малозабезпечених сімей.

"Законопроект, який було прийнято як бюджет, є жахливим і вимагає термінового перегляду. Наш законопроект у балансі з доходами і витратами і повністю усуває ці недоліки, і ми пропонуємо, щоб він був прийнятий в першому читанні", - сказав Тимошенко.

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Олександр Горбунов зазначив, що Комітет ВР з питань бюджету не встиг розглянути даний законопроект. Разом з тим, він підкреслив, що необхідно отримати попередній висновок уряду щодо можливості здійснити передбачені в законопроекті витрати з бюджету. Також він зазначив, що за законом прожитковий мінімум і мінімальна зарплата можуть встановлюватися лише урядовими законопроектами.

"Міністерство фінансів не підтримує цей законопроект, відзначаючи відсутність реальних джерел покриття додаткових видатків держбюджету. За розрахунками Мінфіну, тільки підвищення соціальних стандартів вимагає близько 59 мільярдів гривень видатків, а в цілому на всі запропоновані напрямки необхідно додатково понад 70 мільярдів гривень", - сказав Горбунов.

Як наголошується в пояснювальній записці, законопроектом передбачається підвищити в 2016 році прожитковий мінімум, мінімальну зарплату і мінімальну пенсію на 5%, що, на думку авторів, дозволить розпочати процес доведення їх розмірів до обґрунтованого значення у відповідності з методологією 2000 року протягом 10 років.

Також пропонується скасувати оподаткування пенсій та обмеження на виплату пенсій працюючим пенсіонерам, які зараз отримують 85% своєї пенсії. Ініціатори законопроекту пропонують збільшити допомогу на дітей малозабезпеченим сім'ям з 85% до 100% прожиткового мінімуму.

У документі вказується, що витрати на фінансування професійно-технічних училищ та інших навчальних закладах повинні бути покладені тільки на обласні бюджети та бюджет міста Києва. Раніше, нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект про фінансування ПТНЗ за рахунок обласних бюджетів, так і державного. Зокрема, Кабінет міністрів виділив з державного бюджету 500 мільйонів гривень дотації обласним бюджетам для фінансування професійно-технічних училищ. Як повідомила Тимошенко, в місцевих бюджетах не вистачає коштів для фінансування ПТУ. Також вона зазначила, що прийняття бюджету на 2016 рік призвело до скасування державного забезпечення харчування для дітей 1-4 класів.

У пояснювальній записці зазначається, що запропоновані зміни збільшать витрати держбюджету в 2016 році на 43,8 мільярда гривень. Їх пропонується компенсувати за рахунок збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб і єдиного соціального внеску, в тому числі від легалізації тіньової економіки, а також за рахунок коштів Нацбанку, збільшення податку на дивіденди з 5% до 18%, залишків коштів на єдиному казначейському рахунку.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 19 травня поточного року прийняла в першому читанні урядовий законопроект про скасування оподаткування пенсій, які втричі перевищують мінімальну зарплату, яке діяло в Україні з березня 2014 року, і до другого читання ввести норму про оподаткування більш високих пенсій.

Також Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до державного бюджету, що передбачає збільшення соціальних стандартів з 1 грудня 2016 року на 10% замість запланованих раніше 6%.

Разом з тим, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що уряд поточного року може підвищити соціальні стандарти понад тих 10%, які вже прописані в законі.