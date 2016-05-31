Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України зріс майже на 30%

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-квітня 2016 року склав 1,706 мільярда доларів, що на 28,9% більше дефіциту за січень-квітень 2015 року на рівні 1,324 мільярда доларів.

Читайте такожПлатіжний баланс України у квітні зведений з профіцитом $468 мільйонів

Як повідомляється на сайті Національного банку України, експорт товарів у січні-квітні 2016 року склав 9,915 мільярда доларів, скоротившись порівняно з січнем-квітнем 2015 року на 15%, імпорт скоротився на 10,5% - до 11,621 мільярда доларів.

Нацбанк зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-березня 2016 року склав 1,6 мільярда доларів, що на 40,7% більше дефіциту за січень-березень 2015 року в 1,1 мільярда доларів.