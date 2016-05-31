Рада скасувала обов'язкову держреєстрацію іноземних інвестицій
Як вказується в пояснювальній записці до законопроекту, обов'язковість реєстрації інвестицій створює невиправдані перешкоди для бізнесу.
Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає скасування обов'язкової державної реєстрації іноземних інвестицій.
За ухвалення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов'язковості державної реєстрації іноземних інвестицій» в цілому проголосували 259 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.
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Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк заявив, доповідаючи щодо законопроекту №2763, що реєстрація іноземних інвестицій – зайва і корупціогенна норма, оскільки участь іноземних інвесторів в українських компаніях фіксується у статутних документах. «Це ті мінімальні кроки, які ми сьогодні просто зобов'язані робити, не відкладаючи, щоб полегшити прихід іноземних інвестицій в Україну», - сказав Галасюк. Депутат відзначив, що лише скасування цієї норми недостатньо для істотного зростання надходження інвестицій в країну, і необхідно також створювати інші стимули для іноземних інвесторів.
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Як відзначається в пояснювальній записці до законопроекту, обов'язковість реєстрації інвестицій створює невиправдані перешкоди для бізнесу. Факт того, що підприємство має іноземні інвестиції, фіксується статутними документами і вноситься в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Інформація про наявність іноземних інвестицій, їх розмір та структуру інвесторів є загальнодоступною інформацією.
Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 31 грудня 2015 року становив 43,371 млрд дол., що на 2,373 млрд дол., або на 5,19%, що нижче за показник на початок минулого року на рівні 45,745 млрд дол.
При цьому обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні в січні-грудні 2015 року становив 251,154 млрд грн, що на 1,7% нижче за показник за аналогічний період 2014 року.
У 2016 році уряд розраховує залучити близько 5 млрд дол. інвестицій.