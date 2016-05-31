Зовнішній борг Білорусі перевищив $13 мільярдів

Зовнішній державний борг Білорусі за станом на 1 травня 2016 року склав 13,1 мільярда доларів, збільшившись з початку року на 651,7 мільйона доларів (з урахуванням курсових різниць), або на 5,2%.

Про це повідомляє Росбалт з посиланням на Міністерство фінансів республіки.

"За даними Мінфіну, протягом чотирьох місяців країна залучила зовнішні державні позики на суму 781,4 мільйона доларів, з яких основна частка (500 мільйонів доларів) припала на кредит Євразійського фонду стабілізації і розвитку. Ще 153 мільйони доларів склали кредити уряду і банків РФ, 111,1 мільйона доларів - кредити банків КНР, позики МБРР - 17,3 мільйона доларів", - йдеться в повідомленні.

З початку року Білорусь виплатила за своїми зовнішніми боргами 244,1 мільйона доларів, повідомили у Мінфіні, у тому числі 88,3 мільйона доларів за кредитом ЕФСР, 87,5 мільйона доларів - за кредитами уряду РФ. Також погашалися зобов'язання перед банками Китаю (49,3 мільйона доларів), МБРР (18,3 мільйона доларів), і США.

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Внутрішній держборг станом на 1 травня 2016 року склав 94,9 трильйона білоруських рублів (4,8 мільярда доларів), зменшившись з початку року на 2,5 трильйона (126,4 мільйона доларів), або на 2,6%.

Таким чином, держборг Білорусі на 1 травня 2016 року склав 346,6 трильйона (17,5 мільярда доларів) і збільшився порівняно з початком 2016 року на 18 трильйонів (910 мільйонів доларів), або на 5,5%.

Поточного року республіка має виплатити за зовнішнім держборгом близько 3,3 мільярда доларів.