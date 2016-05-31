Moody's поліпшило прогноз для українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service змінило прогноз для банківської системи України з «негативного» на «стабільний».

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«Зміна прогнозу відображає нашу думку про те, що економіка почне виходити з глибокого спаду в найближчі 12-18 місяців, що дозволить зупинити подальше погіршення якості активів», - повідомляється на сайті агентства.

За оцінками Moody's, поліпшення умов фінансування стимулюватиме кредитування, а стабілізація національної валюти, що спостерігається останнім часом, сприятиме платоспроможності банків.

Як відзначається в повідомленні, «стабільний» прогноз відображає обмежені ризики рефінансування для банків, оскільки майбутні боргові платежі за графіком тепер керовані.

Moody's вважає, що українські банки нагромадили ліквідність, яка станом на кінець року 2015 року перебувала на достатньому рівні, покриваючи 84% транскордонних платежів із обслуговування боргу до погашення в 2016 році.

Водночас, агентство відзначає, що відновлення економіки не знизить рівень проблемних кредитів, який становить 45% загального кредитного портфеля, та внаслідок втрати за кредитами залишатиметься високим.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозом Moody's, опублікованому в травні цього року економіка України в 2016 і 2017 роках буде поступово відновлюватися і покаже зростання після значного падіння - в цілому приблизно на 15% - у попередні два роки.

ВВП України в першому кварталі 2016 року, за оперативними даними Державної служби статистики України, порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактору, знизився на 0,7%, порівняно з першим кварталом 2015 року - зріс на 0,1%.

Національний банк України прогнозує зростання реального ВВП в 2016 році на 1,1% при інфляції близько 12%.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може становити 1% при інфляції до 19%.