НБУ не погоджував продаж "Михайлівського" напередодні визнання банку неплатоспроможним

Національний банк України не погоджував придбання істотної участі в банку «Михайлівський» фізичними особами, яким ключовий акціонер банку Віктор Поліщук нібито продав свою частку напередодні введення в банк тимчасової адміністрації, оскільки зазначені особи не зверталися до регулятора за відповідним узгодженням.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НБУ, коментуючи заяву власника банку «Михайлівський» Віктора Поліщука, якому також належить мережа магазинів побутової техніки «Ельдорадо», про те, що він за декілька днів до введення в банк тимчасової адміністрації продав свою частку групі фізосіб.

Згідно з оновленими даними на сайті НБУ про структуру власності банку «Михайлівський» на 19 травня, його власниками є громадяни України Ігор Дорошенко, Віктор Єрасов, Василь Шастун, Віталій Шастун, Володимир Бакуменко, Сергій Богуцький, Олександр Денисов, Володимир Закалюжний, Віталіна Ковинська, Віталій Редько, Тетяна Тимченко та Іван Чабан. При цьому ніхто із зазначених осіб не володіє часткою банку понад 10%.

Як пояснили в НБУ, публікація цієї інформації не означає узгодження регулятора, при цьому регулятор у межах законодавства не проводить погодження відчуження істотної участі у банку і не може заборонити вихід зі складу акціонерів.

Крім того, як зазначив НБУ, факт публікації на сайті регулятора даних про структуру власності банку не означає, що ця структура власності відповідає встановленим вимогам щодо її прозорості.

Також Нацбанк підкреслив, що в рамках чинного законодавства власники істотної участі зобов'язані вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку, при цьому власник істотної участі визначається не залежно від формальної частки в капіталі банку.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняте рішення про віднесення банку «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних через проведених банком сумнівних операцій з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері. За інформацією НБУ, банк був проблемним з 23 грудня 2015 року і вів роботу з НБУ щодо врегулювання ситуації.

За інформацією НБУ, 20 травня, коли голова правління банку «Михайлівський» Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою куратора НБУ обмежив доступ до своєї бази даних і провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб з пов'язаних з банком компаній, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Екс-голова правління банку Ігор Дорошенко з 23 травня зайняв пост головного виконавчого директора кіпрського холдингу PT Platinum Public Ltd, що володіє «Платинум Банком».

За результатами інвентаризації у банку Фонд гарантування повідомив, що не буде виплачувати відшкодування вкладникам компанії «Інвестиційно-розрахунковий центр» за договорами, укладеними через банк «Михайлівський», оскільки ці внески не гарантуються державою, бо компанія «Інвестиційно-розрахунковий центр» не є банківською установою та учасником Фонду.

Також Фонд виявив, що банк «Михайлівський» за день до введення тимчасової адміністрації уклав договори з переуступки прав вимоги щодо 111 тис. кредитних договорів балансовою вартістю понад 682 млн грн. Фонд має намір визнати ці угоди нікчемними і готує заяву про скоєння кримінального злочину керівним складом та посадовими особами банку.