Рада спростила доступ на український ринок зареєстрованих на Заході ліків

Верховна Рада ухвалила закон, яким скорочується термін реєстрації ліків до 10 днів, а також передбачена спрощена процедура для лікарських засобів, які вже зареєстровані в ЄС, США, Швейцарії, Австралії чи Канаді.

За ухвалення відповідного законопроекту №4484 «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» (щодо державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів)» за основу і в цілому проголосували 239 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Голова Комітету ВР з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець повідомила, доповідаючи щодо законопроекту, що даний законопроект покликаний усунути монополію фармацевтичних компаній на українському ринку ліків і полегшити потрапляння до країни зареєстрованих у розвинених країнах лікарських засобів. «Він дозволяє за моделлю європейського співтовариства завести на територію України ті ліки, які українці сьогодні їздять купувати до Угорщини, Словаччини, Словенії, які коштують набагато дешевше, ніж представлені в Україні», - сказала Богомолець.

Як відзначається в пояснювальній записці, пропонується скоротити строки прийняття Міністерством охорони здоров'я рішення щодо реєстрації лікарського засобу до 10 робочих днів замість встановленого в чинному законодавстві місячного строку. Також передбачається, що державна реєстрація лікарського засобу, що містить діючу речовину, яка вже зареєстрована компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Австралії, Канади або країни Європейського Союзу, здійснюватиметься за спрощеною процедурою.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 20 квітня прийняв ряд необхідних рішень для дерегуляції ринку ліків з метою наповнення ринку та встановлення конкурентних цін на ліки в Україні. Зокрема, було прийнято спеціальну постанову уряду про дерегуляцію ринку ліків. Також було запропоновано скоротити термін експертизи лікарських препаратів до 20 днів, переглянути ліміти контрактів на лікарські засоби, які перебувають під контролем із трансфертного ціноутворення, виключити можливість організації паралельного імпорту ліків до України, а також переглянути вимоги до упаковки з можливістю використання оригінальної упаковки - мовою виробника. Однак 10 травня проект закону було відкликано і йому на заміну внесено розглянутий законопроект.