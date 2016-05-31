Бюджет Євросоюзу втратив майже $1 мільярд через шахрайські схеми

Про це йдеться в доповіді Європейського бюро з боротьби з шахрайством, передає Бі-бі-сі. Минулого року в бюро оцінили втрати європейського бюджету через різні шахрайства у 901 млн євро.

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Експерти рекомендують провести процедуру "фінансового оздоровлення" для цих засобів: багато з них були витрачені в якості субсидій та фінансової допомоги компаніям і можуть бути повернуті в бюджет. Правда, в минулому році вдалося компенсувати шкоду лише на 187 млн євро.

Бюро займається виявленням шахрайств при витрачанні європейського бюджету і розслідуванням випадків корупції.

Бюджет Євросоюзу становить приблизно 141 млрд євро. Витрачання цих коштів є досить істотною проблемою, особливо для країн, які виступають проти євроінтеграції.

Часто випадки шахрайства пов'язані з різними субсидіями і допомогою бізнесу. У доповіді бюро є приклади того, як відбуваються подібні випадки.

Так, компанія зі Східної Європи отримала 1,3 млн євро з Європейського сільськогосподарського фонду на модернізацію холодильної установки для овочів і фруктів. Виявилося, що болгарською компанією володів італієць, який також володів компанією з виробництва холодильних установок. Установка при цьому була продана за завищеною ціною в рамках однієї і тієї ж компанії.

В ціломубільшість розслідувань бюро припало на країни Східної Європи. Лідерами за кількістю розслідувань стали Румунія, Болгарія та Угорщина. Також досить багато розслідувань було проведено у Словаччині та Греції.