Мінфін позичив на внутрішньому ринку 1,4 мільярда гривень

Міністерство фінансів України сьогодні, 31 травня, на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,388 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучені в результаті продажу облігацій на 1,039 млрд грн на 3 роки під 17,37%, на 124,8 млн грн на 1 рік під 16,85%, на 174,2 млн грн на 9 місяців під 16,75% і на 49,6 млн грн на 6 місяців під 16,25% річних.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у другому кварталі 2016 року планує на ОВДП-аукціонах розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, 2 і 3 роки, а також валютних облігацій терміном обігу 1,5 і 2 роки.

Станом на 31 травня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становить 549,558 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають держпапери на суму 379,944 млрд грн, або 69% їх загального обсягу.