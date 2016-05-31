Дефіцит зведеного бюджету України в квітні зріс до 8,9 мільярда гривень

Дефіцит зведеного бюджету України в квітні виріс до 8,9 млрд грн, в результаті за підсумками січня-квітня сальдо зведеного бюджету також стало від’ємним і становило 5,1 млрд грн.

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Про це повідомляється в макроекономічному і монетарному огляді на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, розширення дефіциту зведеного бюджету обумовлено значним дефіцитом держбюджету, який розширився до 11,6 млрд грн у квітні й до 22,2 млрд грн – за січень-квітень.

Водночас, профіцит місцевих бюджетів у квітні зріс до 2,7 млрд грн і до 17,1 млрд грн - у січні-квітні.

Як повідомляв УНІАН, зведений бюджет України у першому кварталі 2016 року виконано з профіцитом на рівні 3,432 млрд грн, що в 4 рази менше за профіцит за аналогічний період попереднього року на рівні 14,236 млрд грн.