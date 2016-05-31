Корпоративна реструктуризація "Рошен" відповідала українському законодавству - Baker & McKenzie

Корпоративна реструктуризація "Рошен", яка відбулася перед передачею частки Петра Порошенка в траст, здійснена у відповідності з законодавством України. Про це йдеться у висновку міжнародної юридичної фірми Baker & McKenzie.

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Згідно з висновком Baker & McKenzie, в процесі реструктуризації і переведення "Рошен" у траст операції по виведенню коштів за кордон не проводилися.

Реструктуризація "не передбачала будь-яких переказів грошових коштів з України за кордон", - йдеться у висновку Baker & McKenzie. Придбання акцій іноземних компаній відбувалося "як обмін ... акцій на українські корпоративні права".

Також в Baker & McKenzie прийшли до висновку, що для придбання фондом П. Порошенка акцій кіпрської компанії і внеску до її капіталу часток в українській компанії не потрібні будь-які ліцензії НБУ або Мінекономіки.

"Не вимагалося отримання узгодження, дозволу, погодження, ліцензії будь-якого державного органу України або реєстрації в будь-якому державному органі України для надання можливості Фонду укласти або виконати Кіпрський договір підписки", - прийшли до висновку в Baker & McKenzie.

Таким чином, висновок міжнародної юридичної фірми спростовує поширену раніше і не відповідаючу дійсності інформацію про нібито виведення фондом Порошенка близько 4 млн євро на придбання акцій кіпрської компанії.

У відповідь на безпідставні звинувачення в порушеннях законодавства України з боку деяких ЗМІ радники Порошенка звернулися до незалежної професійної міжнародної юридичної фірми з запитом перевірити операції фонду Порошенка, пов'язані з реструктуризацією "Рошен". Для цілей аналізу юристам Baker & McKenzie були надані всі документи за всіма проведеними операціями.

Baker & McKenzie – провідна міжнародна юридична фірма, заснована в 1949 році в США. Представлена у 47 країнах світу. Baker & McKenzie була першою міжнародною юридичною фірмою, яка відкрила офіс в Україні в 1992 році.